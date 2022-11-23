Власти Испании и банки помогут миллиону ипотечников

Правительство Испании и банковский сектор договорились о мерах помощи более чем миллиону уязвимых семей с ипотеками на фоне роста процентных ставок. Об этом ообщило министерство экономики и цифровой трансформации.

"Совет министров утвердил во вторник пакет мер по облегчению ипотечного бремени для более чем миллиона уязвимых или подверженных риску уязвимости домохозяйств на фоне повышения Euribor (европейской межбанковской ставки предложения, усредненной процентной ставки по кредитам)", — говорится в сообщении.

Так, одобренный протокол включает меры, улучшающие действующий кодекс надлежащей практики для уязвимых ипотечных должников, утвержденный в 2012 году.

Теперь можно будет реструктурировать ипотечный кредит со снижением процентной ставки в течение пятилетнего льготного периода основного долга (с текущего Euribor в 0,25%, до Euribor - 0,1%). Также предусматривается отсрочка платежей за жилье и возможность повторной реструктуризации долга.