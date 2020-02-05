Власти Барселоны дали туристическим сайтам 45 дней на удаление объявлений

Власти Барселоны предупредили туристические интернет-платформы о необходимости срочно удалить объявления об аренде тех объектов, которые не соответствуют необходимым нормам.
По итогам встречи с представителями порталов Airbnb, Booking и Homeaway во вторник заместитель мэра Жанет Санс заявила, что у сайтов есть полтора месяца, чтобы исправиться. «Если всего насчитывается 9600 туристических объектов с лицензией в Барселоне, можно публиковать только эти объявления, тут всё просто», - подчеркнула она. По словам чиновницы, ни один портал не выполняет на 100% всех требований, установленных городскими властями. «Это недопустимо», - возмутилась Сана.
По данным источников из туристического сектора, ежемесячно в каталонской столице проверяющие органы находят от 200 до 600 объявлений, которых быть не должно.Темы: Недвижимость Барселона Туризм