Вид из окна способен на треть повысить стоимость квартиры в Барселоне 

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Хороший вид из окна может сильно повлиять на стоимость квартиры в Барселоне, утверждают в агентстве элитной недвижимости Barnes. Если из окна открывается вид на одну из достопримечательностей каталонской столицы (например на храм Саграда Фамилия, Дом Бальо или просто на Средиземное море), это может повысить цену на 30%. А во времена пандемии особенно ценными стали хорошие террасы и балконы.
В Barnes также описали самый ликвидный объект на рынке дорогой недвижимости в Барселоне: это квартира, лучше новая, площадью 150 квадратных метров с тремя спальнями, двумя ванными комнатами и террасой или балконом. Имеет также значение близость школ, магазинов, парков.
«У нас много клиентов, которые звонят, уже имея достаточно чёткое представление о том, чего они хотят. И в этом образе идеального дома всегда есть хорошие виды», - подчёркивает глава барселонского подразделения Barnes Элизабет Эрнандес. По её словам, «Барселона — это бренд, который многие любят». «Это город, которым дышат и живут каждый день, и то, что его сущность может быть частью нашего дома, высоко ценится любым покупателем, ищущим особенное жильё», - говорит она.