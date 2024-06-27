В Торревьехе обезвредили грузинскую группировку домушников

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Национальная полиция Испании задержала четверых граждан Грузии, которые совершили серию квартирных краж на территории автономного сообщества Валенсия. Базировалась группировка в Торревьехе.
В сообщении полиции говорится, что все четверо были мастерами своего дела и легко вскрывали замки любой сложности. Пока одни обчищали чужие дома и квартиры, другие колесили на электросамокатах по округе и предупреждали о приближении хозяев или полиции.
Не исключено, что задержанные причастны к аналогичным преступлениями в Грузии, Украине, Италии, Франции и Германии.