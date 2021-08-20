В самом высоком ЖК Европы распродали половину апартаментов

Последние новости Испании на русском языке
В недавно достроенной высотке InTempo в Бенидорме (Аликанте) уже продали половину из 256 апартаментов, сообщает EFE. В том числе хозяев обрели самые дорогие апартаменты в ЖК, стоимость которых составляет 2 млн евро. Ключи будут вручены в сентябре.
Один из самых знаменитых испанских долгостроев с 2017 года принадлежит фонду SVP Global, который решил внести некоторые изменения в первоначальный проект и «актуализировать предложение для потенциальных покупателей». В 2018 году начались продажи жилья.
InTempo считается самым высоким жилым зданием в Европе. 200-метровое 46-этажное кажется огромным даже по сравнению с окружающими его 20-этажками.