В самом сердце Каталонии продают шестиэтажный дворец за 1,3 млн евро

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В каталонском муниципалитете Вальс (провинция Таррагона) выставлен на продажу дворец, построенный в начале 40-х годов XX века. Купить его можно за 1,3 млн евро.
Шестиэтажное здание спроектировал архитектор Пере Доменек-и-Рура, который также построил Олимпийский стадион Луиса Компани. Дворец был сооружён как частная резиденция по заказу состоятельной семьи.
Общая площадь жилых помещений составляет почти 900 квадратных метров. Во дворце есть 8 спален и 9 ванных комнат, огромная терраса, балконы, камин, молельная, кабинет. Есть газовое отопление. В доме работает деревянный лифт. Есть сад, фонтанчики, беседки.