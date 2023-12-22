В провинции Барселона ещё можно купить 100-метровую квартиру за 45 тысяч евро, хоть и страшненькую

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Например, в доме, который на фото. Внутрь лучше не заглядывать. Квартира расположена на первом этаже и выглядит не очень. Но цена!
Этот объект находится в муниципалитете Бальсарени в 78 км от Барселоны. Именно здесь, по данным Idealista, можно найти самое дешёвое жильё во всей провинции. Средняя стоимость квадратного метра — 822 метра. Для сравнения: в самой Барселоне — 4145 евро, а в Ситжесе — 4525 евро.
Ещё дешёвые объекты можно поискать в муниципалитетах Берга (966 евро за метр) Манльеу (967 евро), Эльс-Осталетс-де-Пьерола (1264 евро), Монреса (1215 евро).