В Мурсии хозяин дома с друзьями сам выгнал окупас из дома

Одно из неприятных, но широко распространенных, явлений в Испании — окупас (захватчики чужого жилья). Они защищены законом и обычно их сложно выгнать. Но житель Мурсии, в чей дом забрались непрошеные гости, не стал идти законным путём, а быстро прогнал захватчиков с помощью друзей и палок.

Видео, на котором трое мужчин с палками прогоняют семью с детьми (или несколько семей) из дома, набирает популярность в соцсетях. Во время выселения окупас отдыхали возле бассейна. Их заставили быстро собрать вещи и прямо в плавках и купальниках покинуть дом. Уже возле машины происходит диалог между одним из окупас и мужчиной с палкой. Первый пытается оправдаться, указывая на то, что дом принадлежит банку. Но ему возражают: это жильё в частой собственности и за него регулярно выплачивают ипотеку.

Владелец недвижимости говорит, что ему жаль детей, которым, вероятно, сказали, что они едут в дом с бассейном. Но он не жалеет о своем поступке и говорит, что лучше заплатит штраф, чем будет тратится на юристов.