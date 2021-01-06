В Мадриде выставили на продажу «самую страшную в мире квартиру»

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На первый взгляд обычное объявление о продаже квартиры в Мадриде вызвало бурную реакцию в соцсетях. Всё дело в фотографиях. Они похожи на кадры из фильма ужасов…
«Отличная квартира с 4 спальнями, полностью оборудованной ванной комнатой, гостиной с террасой и кухней с подсобным помещением. Рядом остановка автобуса и метро», - говорится в объявлении. Объект стоит 105 тысяч евро и находится в районе Абрантес в Мадриде.
На фотографиях же видно, что квартира находится в максимально плачевном состоянии. Настолько плохом, что публикация быстро собрала тысячи лайков и обросла мемами. Пользователи соцсетей уже окрестили квартиру «самой страшной в мире».