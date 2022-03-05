В Мадриде продают дом с бункером времён Гражданской войны

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Со времён Гражданской войны в Испании осталось множество бункеров, где люди спасались от бомбёжек и обстрелов. Один такой бункер находится прямо на территории частного дома, который сейчас выставлен на продажу.
Объект находится в муниципалитете Фреснедильяс-де-ла-Олива (Мадрид). Площадь участка — 30 соток. На его территории, помимо каменного бункера, стоит также дом площадью 376 квадратных метров 1979 года постройки. За дом с участком просят 413 тысяч евро.