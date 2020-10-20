В Мадриде построят офисное здание нового поколения

Компания Arima построит в Мадриде офисное здание нового поколения — для «постковидной эры».
Офисный комплекс под названием Botanic обойдётся в 14 млн евро. Здание расположиться по адресу Josefa Valcárcel, 42.
У всех работников офиса будет онлайн-подключение к сервисам и услугам: заказу еды в ресторане, бронированию занятий в тренажёрном зале, переговорных комнат, конференц-зала и т.д.
Общая площадь здания — 9900 квадратных метров. Офисный комплекс откроется в конце 2021 года.
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