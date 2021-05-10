В крупных городах Испании существенно подешевела аренда квартир

Последние новости Испании на русском языке
По итогам апреля текущего года средняя стоимость аренды квартиры площадью 104 квадратных метров в Испании составила 960 евро в месяц. Это на 3,52% меньше, чем в апреле 2020-го. 104 квадратных метра — средняя площадь квартиры, которую обычно снимают в Испании, уточняет портал pisos.com. При этом падение цен в Мадриде и Барселоне стало куда более драматичным…
Так, за год в Барселоне аренда подешевела на 17,3%, а в Мадриде — на 14,9%. Также сильно упали цены в Кадисе (на 18%), Пальме-де-Майорка (16,44%), Севилье (16,28%), Малаге (16,12%). Впрочем, есть города, где зафиксирован рост цен. И немаленький… Среди них — Уэска (на 13,56%) и Теруэль (на 11%).
Самыми дорогими городами (учитывались только столицы провинций) для аренды недвижимости в Испании сейчас считаются Мадрид (1642 евро в месяц), Барселона (1551 евро в месяц), Сан-Себастьян (1224 евро в месяц).
Самым доступным городом признан Сьюдад-Реаль. Там 100-метровую квартиру можно снять за 436 евро в месяц. Также можно бюджетно арендовать недвижимость в Теруэле (473 евро), Саморе (480 евро).
На уровне автономных сообществ самыми дорогими являются Мадрид (1583 евро в месяц), Каталония (1342 евро) и Балеарские острова (1292 евро). Самыми доступными — Эстремадура (445 евро), Кастилия-ла-Манча (558 евро) и Галисия (606 евро).