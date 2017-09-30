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На сегодняшний день Каталония является одним из наиболее активно развивающихся региональных рынков недвижимости в Испании, однако цены на жилье здесь растут значительно быстрее, чем доходы местных семей. По этой причине банк BMN и портал Casaktua запустили специальную промо-акцию, в рамках которой потенциальные клиенты смогут выбрать новое жилье из 200 квартир, шале, мансард и студий со скидками до 45%. Средняя цена объектов составляет 96 000 евро, а средняя площадь – около 84 квадратных метра. Что касается планировки, то в них насчитывается от 1 до 4 спален.
Самые дорогие дома и квартиры расположены в провинции Барселона. Они обойдутся новым владельцам примерно в 108 000 евро. За ней следуют Жирона (97 800 евро), Лерида (75 800 евро) и Таррагона (86 300 евро).
По данным Совета Каталонии по экономической и социальной работе (CESC), средняя стоимость аренды в регионе с момента начала восстановления рынка в 2014 году стабильно растет на 3,2% в год, в то время как стоимость покупки увеличивается примерно на 4,3%. Уровень дохода домохозяйств в это же время рос всего на 1,6% в год.