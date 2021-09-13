В какие дома стремятся переехать испанцы?

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Специалисты компании AEDAS Homes рассказали, какие требования к домам обычно предъявляют испанские покупатели.
Они хотят хорошее естественное освещение, большую гостиную и большую кухню, обязательно сад или большую террасу, спокойный район и энергоэффективность. Также для них важны гараж и доступность общественного транспорта.
По словам экспертов, чуть ли не главной тенденцией после пандемии стали запросы на большие жилые пространства с максимальным проникновением солнечного света.
Основные причины поисков дома у испанцев следующие: нынешнее жилье стало тесным, а финансовое положение улучшилось.
Данные основаны на опросе 4000 человек.