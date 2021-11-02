В Испании судят женщину, сдававшую чужие квартиры

Жительница Виго через Интернет связывалась с людьми, искавшими квартиру, и предлагала им «хороший вариант». Затем она показывала им квартиру, но предупреждала, что жить они будут в другой, но такой же точно и расположенной в том же доме. Затем подписывался договор о бронировании и взималась предоплата. Чуть позже мошенница говорила, что эту квартиру арендовать не получится, но есть другая. За неё она под разными предлогами получала дополнительную предоплату. Так присходило несколько раз, пока, наконец, клиентов не заселяли в квартиру. Через несколько дней появлялись настоящие хозяева, которые говорили, что никому ничего не сдавали.

Женщину уже дважды привлекали к ответственности за мошенничество — в 2017 и 2019 году.