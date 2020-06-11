В Испании выставлены на продажу 1500 участков под застройку

Агентство недвижимости Aliseda (принадлежит инвестгруппе Blackstone и банку Banco Santander) выставило на продажу 1500 земельных участков по всей Испании с отсрочкой платежа до конца 2021 года.
Участки предназначены для строительства домов. Общая их стоимость составляет 71 млн евро. В общей сложности это 1,8 млн квадратных метров, расположенных в Кастилии-и-Леоне, Андалусии и Валенсии.
Агентство предлагает особые «антикризисные» условия сделки под лозунгом «Начни свой дом с участка». До 95% суммы можно оплатить до конца следующего года. Нотариальные сборы компания берёт на себя.Темы: Недвижимость Бизнес