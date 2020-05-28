В Испании выставили на продажу земли под строительство со скидкой 50%

Испанские агентства недвижимости и банки в попытке расшевелить рынок недвижимости устраиваются одну распродажу за другой. На этот раз портал Casaktua выставил на продажу участки под строительство жилья со скидками до 50%.
Земли полностью готовы к застройке. Участки разбросаны по всей Испании: 210 в Уэльве, 210 в Сарагосе, 170 в Гвадалахаре, 130 в Уэске, 120 в Толедо, 90 в Бургосе, 80 в Саламанке, 70 в Лериде, 50 в Мадриде, 40 в Леоне, 40 в Ла-Риохе. В среднем участок площадью 1480 квадратных метров обойдётся в 181 тыс. евро.
Скидки будут действовать до конца июля.Темы: Недвижимость Бизнес