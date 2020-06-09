В Испании вырос спрос на несколько типов жилья

Коронавирус внёс коррективы в спрос на объекты жилой недвижимости в Испании. На фоне общего пессимизма выделяются несколько типов жилья, которые потенциальные покупатели сейчас ищут чаще, чем раньше.
Как сообщает поисковик объектов Idealista, в мае вырос спрос на шале (на 4,2%), просторные квартиры с четырьмя и более спальнями (на 3%) и на объекты с садом и бассейном (на 1,7%).
Эксперты портала объясняют эти изменения новой «постковидной» реальностью, желанием изолироваться и открывшимися возможностями удалённой работы. Люди уже сейчас думают о комфортном, просторном и изолированном жилье на случай возможных новых эпидемий.Темы: Недвижимость