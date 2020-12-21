В Испании выставили на продажу жильё со скидками до 40%

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К концу года агентство Haya Real Estate выставило на продажу квартиры в новых жилых комплексах со скидками до 40%. Они сосредоточены в Кастельон-де-ла-Плана (Валенсия), Овьедо (Астурия), Педро-Муньос (Сьюдад-Реаль, Кастилия-ла-Манча). Скидки варьируются от 5% до 40%. И действуют до 31 января.
Например, в Кастельон-де-ла-Плана продаются квартиры в здании La Safor. Это жилой комплекс с садами, бассейнами, спортзалом, детскими площадками. Здесь можно купить квартиру с двумя спальнями и двумя ванными комнатами площадью от 107 до 132 квадратных метров с машиноместом. Цены стартуют от 104 тысяч евро.
В Овьедо продаются квартиры с одной и двумя спальнями площадью до 74 квадратных метров. И цены тут снижены со 172 тыс. евро до 92 тыс.
В муниципалитете Педро-Муньос продаются таунхаусы площадью от 145 квадратных метров с тремя спальнями. Раньше они стоили 64 тыс. евро, а сейчас — 59 500.