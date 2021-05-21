В Испании выставили на продажу 1200 квартир дешевле 70 тыс. евро

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В Испании — очередная распродажа дешевого жилья. На этот раз компания Haya Real Estate выставила на продажу 1200 квартир по цене менее 70 тысяч евро. Объекты разбросаны по всей Испании. В основном в Валенсии, Мурсии и Андалусии. Кампания называется «Вы заслуживаете собственного дома». Она продлится до 12 июля следующего года.
Например, можно купить квартиру с тремя спальнями в Фаваре (Валенсия) за 64 300 евро (без скидки она стоила 92 353 евро). Или можно купить квартиру в Аликанте с двумя спальнями и машиноместом за 59 200 евро (вместо 89 082 евро). Или квартиру с двумя спальнями на пляже Монкофар в провинции Кастельон за 66 700 евро.
А в Альмерии можно купить дом с четырьмя спальнями за 69 000 евро. В Рокетас-де-Мар продается трехкомнатная квартира за 63 600 евро.
В провинции Гранада есть квартира с тремя спальнями за 60 100 евро.