В Испании выселили 300 человек, захвативших здание

Квартиры в здании сдавались в аренду. Но как только та или иная квартира освобождалась, её тут же захватывала семья, которая отказывалась платить за проживание. Впрочем, некоторые семьи утверждали, что и рады были бы платить, но их не устраивала арендная ставка.

В операции по выселению участвовали 250 сотрудников полиции. 300 человек, в том числе 180 детей, заставили покинуть здание. Причём выселять их пришли в 6:30 утра.