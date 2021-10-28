В Испании устроили распродажу недвижимости для одиноких людей

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Компания Solvia запустила акцию Hogares para singles, в рамках которой одинокие покупатели смогут выгодно купить жильё. Средняя цена квартиры — 66 тысяч евро. При этом можно воспользоваться ипотекой и платить всего 220 евро в месяц. Ипотеку выдают примерно на 25 лет.
Всего в распродаже участвуют 1500 объектов жилой недвижимости. Они находятся в автономных сообществах Валенсия, Мурсия, Каталония и Андалусия. Есть и в других регионах, но меньше. Средняя площадь квартир составляет 70 квадратных метров. Как правило, в квартире есть одна или две спальни.
Дешевле всего обойдётся квартира в Гранаде (примерно 40 тысяч евро), Толедо (42 тысячи) и Валенсии (54 тысяч). А дороже всего — в Барселоне (почти 95 тысяч).