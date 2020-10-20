В Испании разработали навесной балкон для апгрейда любой квартиры

Испанцы разработали навесную террасу — что-то вроде балкона, который можно приделать практически к любому окну. Автор идеи архитектор Луис Кинтано говорит, что покупатель сможет сам спроектировать балкон под себя, собрав его на сайте из разных модулей.
Покупатель сможет на сайте сам собрать свой будущий балкон из разных блоков. Можно приспособить его под тренажёрный зал, игровую зону, огород, творческую студию, зону отдыха, смотровую площадку и т.д. «Диапазон возможностей может быть бесконечным, а систему легко обновить, если требования заказчика изменятся», - говорит архитектор. Важно, что пользователь сам решает, насколько он хочет изолироваться от соседей и как он будет проводить время на своём балконе.
Создатели навесной террасы уверены, что их изобретение — настоящая находка в период пандемии, когда многие сидят дома на карантине.Темы: Недвижимость