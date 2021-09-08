В Испании распродают участки под строительство по 30 тысяч евро

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Агентство недвижимости Solvia запустило кампанию «Участки, которые становятся домами». В рамках этой акции будут проданы 600 земельных участков, разбросанных по всей территории страны, по средней цене 30 000 евро. На каждом из них можно будет построить дом.
Средняя площадь участка под строительство — 500 квадратных метров. Объекты расположены в 32 провинциях, больше всего в Кастельоне, Гвадалахаре, Бургосе, Таррагоне, Барселоне, Жироне и Толедо.
Дешевле всего купить землю в Кастилии-и-Леоне. Там участок обойдётся в среднем в 15 000 евро. А дороже всего — в Каталонии (больше 42 000 евро).
В компании Solvia вовремя отследили тенденцию к переселению в частные дома, которая наметилась во время пандемии и была подогрета массовым переходом испанцев на удалённую работу.