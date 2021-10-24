В Испании распродают новое жильё от 25 тысяч евро

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Агентство недвижимости Aliseda выставило на продажу более 1000 объектов жилой недвижимости по сниженным ценам. Это банковская недвижимость в новостройках.
Самая дешёвая квартира с двумя спальнями обойдётся в невероятные 23 610 евро. Она находится в местечке Калера-и-Чосас (Толедо).
В самый дорогой объект — двухэтажная квартира на проспекте Сан-Франсиско-де-Салес в Мадриде, которая стоит 1 680 150 евро.
В этой подборке квартир около ста объектов стоят меньше 50 тысяч евро. Они расположены в Толедо, Гвадалахаре, Авиле, Касательоне, Валенсии и других провинциях.