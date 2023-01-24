В Испании распродают недвижимость со скидками до 60%

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Банк Santander через свою компанию Diglo устроил распродажу недвижимости в Испании со скидками до 60%.
А рамках этой акции снижены цены на 800 объектов, разбросанных по всей стране. В основном это жильё, хотя есть также гаражи, складские помещения, офисы. Больше всего объектов — в Андалусии.
Встречаются подозрительно дешёвые объекты. Например, 114-метровую квартиру на первом этаже в Паленсии можно купить всего за 29 тысяч евро (фото дома вы видите на картинке).
Акция продлится до 15 апреля.