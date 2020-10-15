В Испании продают трёхэтажный особняк XVI века по цене двушки на Остоженке

В живописном городке Сепульведа (Сеговия) с населением чуть более 1000 человек выставили на продажу исторический особняк площадью около 1200 квадратных метров. За 980 тысяч евро.
В трехэтажном доме XVI века есть 10 спален и 8 ванных комнат. На каждый этаж можно подняться на лифте, хотя отлично сохранились и обе лестницы. Просторная гостиная занимает 90 квадратных метров и оборудована сразу двумя каминами. Под окнами разбит большой сад, а за ним виднеется природный парк Осес-дель-Рио-Дуратон. Гараж и погреба с вином прилагаются.
Особняк выставлен на продажу на портале Idealista. В объявлении сказано, что он отлично подойдёт и для семейной резиденции, и для отеля в стиле «парадор», и для проведения различных мероприятий. До Мадрида — 120 километров. До Сеговии — 55. Городок Сепульведа входит в число самых живописных в Испании.
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