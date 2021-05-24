В Испании продают поместье с собственным водопадом и монастырем

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В Испании за 3 млн евро выставлено на продажу поместье общей площадью 325 гектаров. На этом участке есть собственная гора, водопад, монастырь, охотничьи угодья, пастбища, луга.
Поместье называется La Monjía. Оно располагается в провинции Сирия (автономное сообщество Кастилия-и-Леон). До Мадрида — два часа на машине. Рядом есть поле для гольфа и аэродром.
На территории поместья растут столетние дубы, много трюфелей… Стоит церковь XI века и монастырь XVI века, который, впрочем, нуждается в реставрации. Церковь же сохранилась в идеальном состоянии. Есть колодец, водопровод, электричество и канализация.