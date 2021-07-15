В Испании продают генеральский дворец за 830 тысяч евро

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Дворец Pazo de Adai — это архитектурная жемчужина, построенная в 1939 году по приказу генерала Тельи, который в то время был военным губернатором в Луго. Теперь он выставлен на продажу агентством недвижимости ASB за 830 000 евро.
Дворец площадью 1500 квадратных метров имеет две зубчатые башни, обрамляющие центральный корпус, девять спален с каминами и десять ванных комнат. Относительно невысокая цена частично объясняется тем, что дворец продаётся без мебели.
На территории площадью около 7000 квадратных метров раскинулись большие сады и рощицы, два колодца с чистой водой и бассейн.