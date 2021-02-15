В Испании продаётся форт на берегу Атлантического океана

Последние новости Испании на русском языке
На северо-западе Испании продают форт XVIII века за 3 млн евро. Он расположен в провинции А-Корунья и называется Кастильо-дель-Карденаль. Форт был построен для защиты от пиратов и британского флота. Он был рассчитан на 90 солдат и батарею из 12 орудий. С 1956 года находится в частном владении. Его отреставрировали и теперь продают.
Площадь объекта — 5 гектаров. С одной стороны — леса, с другой - Атлантический океан. Форт построен из камня и по форме напоминает звезду. Общая площадь строений — 2700 квадратных метров. Жилых помещений — 700 квадратных метров. Есть прачечная, погреб, кухня, тренажёрный зал, четыре внутренних двора, колодец с водой. От форта ведёт лестница прямо к океану. Купаться можно в двух маленьких бухточках с мелким песком. Есть пещера.