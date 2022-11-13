В Испании продаётся дом с природным туннелем к морю

На испанском острове Иерро выставлен на продажу уникальный дом. Его особенность в том, что прямо из подвала можно по туннелю в скалах попасть прямо к морю.

Это так называемая лавовая трубка — полость в в виде коридора, которая получается при неравномерном остывании вулканической лавы. Её протяжённость — 200 метров. Начинается ход в подвальном помещении жилого дома и выводит прямо к Атлантическому океану.

Площадь участка — 50 тысяч квадратных метров. А площадь дома — 1200 метров. Кстати, строение сейсмоустойчивое и хорошо выдерживает землетрясения, которые здесь не редкость. В доме есть семь спален, семь ванных комнат и сад. Есть бассейн. Рядом — небольшая взлётно-посадочная полоса для легкомоторных самолётов.

Цена объекта — 10 миллионов евро.