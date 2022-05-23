В Испании подорожала вторичная недвижимость

Цены на вторичную недвижимость в Испании выросли на 3,3% по итогам апреля по сравнению с прошлогодними данными. В среднем квадратный метр стоит 1853 евро. Такие данные в понедельник публикует портал Idealista.

Больше всего жильё подорожало в Памплоне — на 12,5%. А также в Толедо (на 8%) и Пальме (6,7%). В некоторых районах Жироны цены выросли на 33%, а в ряде районов Таррагоны, Альмерии, Кадиса и Сарагосы — до 24%. А, например, в районе Кампанар в Валенсии — на 17,5%.

В Мадриде наибольший рост цен зафиксирован в Саламанке (на 9,8% до 6472 евро за метр), Ретиро (на 8,8% до 4984 евро).

В Барселоне прилично выросли цены в Эшампле (на 5,8%). Но в некоторых районах, напротив, жильё подешевело. Например, в Лес-Кортс (на 1,4%), Сьютат-Велья (на 3,1%), Сант-Марти (на 5,4%).