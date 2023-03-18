В Испании обсуждают отмену «золотых виз»

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Левоцентристская партия Мас Паис вынесла на обсуждение в испанском конгрессе предложение об отмене «золотых виз». Речь идёт о возможности получить ВНЖ иностранцам, которые купят в Испании недвижимость на полмиллиона евро.
Левоцентристская партия Мас Паис вынесла на обсуждение в испанском конгрессе предложение об отмене «золотых виз». Речь идёт о возможности получить ВНЖ иностранцам, которые купят в Испании недвижимость на полмиллиона евро. Сторонников отмены «золотых виз» достаточно. Они считают, что такие визы не приносят пользы национальной экономике, а лишь способствуют оттоку местного населения из престижных районов и разгоняют рост цен.
Ранее стало известно, что Испания продолжает выдавать «золотые визы» россиянам.