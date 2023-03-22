В Испании новое явление — зажиточные окупас

Захваты чужого жилья — одно из печальных явлений испанской действительности. Мы привыкли думать, что окупас — бедные люди, которым приходится выживать. Но в последнее время в Каталонии всё чаще встречается совершенно новый тип сквоттеров. Испанские СМИ окрестили их «зажиточными окупас».

Это люди, которые не испытывают нужды и имеют стабильный доход. При этом они живут в чужих квартирах, отказываясь платить по счетам и не заключая (иногда просто не продлевая) договор аренды. Выселить их не так просто из-за специфического испанского законодательства. Кроме того, им часто помогают различные ассоциации, которые не всегда разбираются в том, действительно ли человек испытывает нужду, или просто хочет извлечь выгоду.

Адвокат Мария Хосе Таранкон, которая специализируется на таких случаях, считает, что главная цель этих людей — добиться очень выгодных для них условий аренды. По её словам, как правило, этим всё и заканчивается. Они остаются жить в этих квартирах, но платят гораздо ниже рынка.

По данным Института управления и прикладной экономики, Каталония лидирует по числу захватов жилья в Испании. С 2015 по 2022 год эта цифра выросла на 77%. Только за прошлый год в регионе было более 7 тысяч незаконных заселений.