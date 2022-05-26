В Испании не хватает съёмного жилья

Сейчас каждая четвёртая семья в Испании живёт в арендуемой квартире. И таких будет всё больше, считают эксперты. Этому способствуют трудности в получении ипотеки, а также современные социокультурные изменения, которые отражают тенденции к мобильности и экономике совместного потребления.

«Нам необходимо создать два миллиона единиц жилья в ближайшие 20 лет, по 100 тысяч в год», - говорит представитель компании Elix Тереса Марсо. А по оценкам агентства Colliers, это потребует инвестиций в размере примерно 250 млрд евро. Сейчас же, по словам экспертов, строительство нового жилья в Испании идёт крайне низкими темпами.