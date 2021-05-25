В Испании началась распродажа почти 1500 объектов недвижимости

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Банк Liberbank и компания Haya Real Estate выставили на продажу более 1450 новых объектов недвижимости в Испании со скидками до 30%.
В рамках этой кампании также можно получить финансирование в размере до 100% от стоимости жилья и освобождение от всех дополнительных расходов, связанных с покупкой.
Объекты расположены в основном в небольших испанских городках и спальных районах (больше всего — в Кастилии-Ла-Манча и Валенсии). Почти половина всех объектов — жилая недвижимость. 34% — гаражи. 16% — складские помещения и коммерческая недвижимость.
Ранее в Испании уже выставили на продажу 1200 квартир дешевле 70 тыс. евро.