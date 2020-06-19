В Испании идёт распродажа 5 тысяч объектов недвижимости

Новая распродажа на рынке недвижимости Испании: компания Altamira предлагает 5 тысяч объектов со скидками до 30%.
Среди них есть 1300 жилых объектов, купить которые можно со скидкой до 22%. Они разбросаны по всей стране, но больше всего продаётся в Леванте (573 объекта), на севере Испании (238) и в Андалусии (217). Есть как бюджетное жильё, так и весьма дорогие объекты. Например, шале в Посуэло-де-Аларкон (Мадрид) — одном из самых дорогих районов — можно купить на 100 тысяч евро дешевле его рыночной цены, за 1,9 миллиона.
Почти 3700 объектов могут заинтересовать малый бизнес. Это небольшие помещения, склады, офисы. Здесь скидки доходят до 30%. Особенно широкий выбор коммерческой недвижимости в северной части страны, Андалусии и центральной Испании.
В компании подчёркивают, что эта распродажа является одной из самых масштабных и направлена на активизацию рынка недвижимости после COVID-19.
В качестве бонуса предлагается освободить покупателя от затрат на нотариуса, если сделка состоится до 31 июля.Темы: Недвижимость Бизнес