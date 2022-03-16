В Испании 2022 год начался с роста продаж недвижимости

Последние новости Испании на русском языке
За первый месяц 2022 года в Испании было оформлено 52 684 сделки по продаже жилой недвижимости. Это на 31% больше, чем в январе 2021-го. Кроме того, это самый высокий показатель для января с 2008 года. Такие данные приводит Национальный институт статистики (INE).
В январе 2022 года было продано 42 692 объекта вторичной недвижимости и 9 992 новых.
Продажи жилья больше всего выросли в автономном сообществе Ла-Риоха (на 71,4%), на Балеарских островах (53,2%), на Канарских островах (40,5%). Единственным регионом, где продажи уменьшились, стала Наварра (на 19,7%).