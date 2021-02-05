В Барселоне хотят запретить сдавать квартиры на срок менее 30 дней

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Власти Барселоны хотят запретить краткосрочную аренду квартир туристам. Мэрия уже подготовила соответствующий проект, но он еще должен пройти публичное обсуждение и утверждение в городском совете. Авторы считают, что туристы доставляют неудобства местным жителям и провоцируют рост цен на продукты. Предлагается разрешить сдавать квартиры только на срок от 30 дней и больше.
Как сообщает Forbes со ссылкой на Bloomberg, жителям города, по плану мэра Ады Колау, разрешат сдавать квартиры только на срок от 30 дней и больше. Так власти хотят спасти рынок от натиска туристов, которые бронируют жилье на несколько дней через Airbnb и другие сервисы. Если план реализуют, правила Барселоны будут одними из самых жестких в мире, отметил Bloomberg.
С 2011 года в столице Каталонии для сдачи жилья в аренду на короткий срок нужна лицензия. В 2014-м Барселона приостановила выдачу лицензий в центре города. В 2018-м введена система ID для владельцев квартир: стало легче находить нарушителей правил аренды, напомнил Bloomberg. В августе 2020 года Барселона ввела временный запрет на сдачу жилья менее чем на 30 дней. Если план Ады Колау утвердят, этот запрет станет постоянным.
До пандемии поток туристов в Барселону резко вырос и сдающих квартиры обвиняли в возникновении миграции внутри города, нехватке жилья и повышении арендной платы для резидентов. В некоторых районах жители страдали из-за шумного поведения приезжих, пишет Bloomberg. Цель властей при осуществлении плана — «гарантировать социальную функцию жилища и избежать насыщения комнат туристами, что приведет к проблемам сосуществования, повлияет на рынок жилья и повредит торговле в районе», - говорится в релизе.
Airbnb, самый популярный в мире сервис краткосрочной аренды жилья, выразил опасения, что идея мэрии Барселоны может зайти слишком далеко, цитирует Bloomberg. Сервис опасается, что новое регулирование в городе затронет не только недобросовестных арендодателей и организованные группы, сделавшие аренду бизнесом, но и простые местные семьи.