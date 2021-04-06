В Барселоне строят многоквартирный дом из дерева

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В Оспиталет-де-Льобрегат (Барселона) начинается строительство многоквартирного дома из дерева. Агентство недвижимости Renta Corporación и строительная компания 011h утверждают, что это первый проект в Испании с подобными характеристиками.
Дом будет трехэтажный с 8 квартирами по 60 квадратных метров каждая. Абсолютно все конструкции являются экологически чистыми, что поможет сократить выбросы CO2 на 80%.
Кроме того, здание спроектировано в соответствии с критериями «пассивного строительства», что позволит «практически не зависеть от энергоносителей для отопления или охлаждения помещений». На доме будут установлены солнечные панели.
Дом будут собирать блоками, чтобы ускорит строительство. Например, уже готовые ванные комнаты просто привезут с завода и установят.