В апреле аренда недвижимости в Испании подорожала на 1,2%

Цены на съёмное жильё в Испании в апреле выросли на 1,2%. В среднем аренда квадратного метра стоит 10,9 евро в месяц. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные аналитическим отделом портала Idealista.

Больше всего цены выросли в Теруэле и Куэнке (на 5,3%). А также в Авиле и Уэске (4,8%), Таррагоне (4,6%), Сеговии (4%).

В Барселоне аренда подорожала на 2%, в Мадриде — на 1,5%, в Малаге — на 1,3%, в Валенсии — на 0,6%.

Цены снизились в Альбасете (на 1,8%), Уэльве (на 1,5%), в Луго, Альмерии и Гранаде (на 1,2%).