Умер создатель самой дорогой урбанизации в Испании

Скончался Энрике Перес Флорес — создатель, пожалуй, самой легендарной (и самой дорогой) испанской урбанизации - La Zagaleta. Дон Энрике умер в Эстепоне в возрасте 97 лет.

В начале 90-х именно Энрике Перес Флорес стал автором идеи, определившей облик суперэлитного «посёлка» на юге Испании.

Сагалета считается одной из самых безопасных и дорогих урбанизаций в Европе. Цены на недвижимость в этом комплексе, относящемся к территории муниципалитета Бенаавис (Малага), колеблются в пределах от 5 до 25 млн евро. В 1989 году на аукционе был продан особняк саудовского миллионера Аднана Хашогги и прилегающие к нему земли, включавшие в себя охотничий надел. Сейчас эта вилла выполняет функции клубного дома. Изначально планировалось построить 3 000 домов, однако идеолог проекта Энрике Перес Флорес предложил сократить эту цифру до 420. На сегодняшний день построено всего 230 вилл.

На территории урбанизации есть вертолетная площадка, конный клуб, два поля для гольфа и озеро. Генеральный директор управляющей компании Хакобо Сестино говорит, что уединение – важнейшая составляющая "генетического кода" Сагалета. Среднестатистические жители комплекса – предприниматели из стран Северной Европы и главы крупных компаний в возрасте 50-60 лет. Всех их объединяет очень высокая покупательская способность и желание не мелькать на публике.

Когда появляется потенциальный покупатель, руководство компании начинает тщательный процесс отбора, проверяя доходы и гарантии претендента. Сестино объяснил, что проверка происхождения средств осуществляется благодаря контактам председателя и членов правления в европейских финансовых организациях. Если они не уверены в кандидате, то недвижимость ему не продадут.

Полет фантазии местных архитекторов ограничивается только требованием строить дома высотой не более двух этажей и застелить крышу черепицей. Кроме того, на территории особняков нельзя строить теннисные корты. Площадь большинства имеющихся вилл составляет от 3 до 10 тысяч квадратных метров. Они имеют подземные парковки на пять автомобилей, кинозалы и завораживающие виды на побережье Африки и Гибралтар. Содержание такой резиденции обходится в 70 000 евро в год, а на содержание мест общего пользования собственники сдают 5 000 евро в год.