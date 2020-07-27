Угроза захвата жилья — главная причина установки сингализаций в Испании

По данным компании ADT, поставляющей охранные системы, основной причиной, по которой в Испании теперь устанавливают сигнализации — страх перед «окупас». В последнее время угроза захвата пустующего жилья стала реальнее, чем ограбление, отмечают в компании.
Больше всего случаев захвата зафиксировано в столичном регионе — почти 5 тысяч занятых домов и квартир. А Каталония лидирует по числу обращений с правоохранительные органы и суды от пострадавших владельцев недвижимости (203).
«Окупас» активизировались в Испании во время и после карантина. То и дело испанские СМИ публикуют курьёзные новости о захвате чужого жилья. Так, получила огласку история с захватом квартиры в Луго, где "окупас" сами позвонили в полицию и пожаловались на бестактность хозяев. А на прошлой неделе стало известно о том, что непрошеные гости сорвали отпуск владельцам виллы в Аликанте.Темы: Недвижимость