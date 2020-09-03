У потомков Франко отнимают поместье

Домом в провинции мог пользоваться только сам диктатор, который умер в 1975 году. У его наследников прав на замок нет, посчитал суд. Об этом сообщает РБК со ссылкой на El Pais.

Дворец под названием Pazo de Meirás находится в городе Сада провинции Ла-Корунья. Франко использовал поместье в качестве своей летней резиденции. Считалось, что это поместье подарила «главе испанского государства» овдовевшая невестка писательницы Эмилии Пардо Базан, оформив в 1941 году сделку в виде соответствующего договора, пишет El Pais. Позднее Франко перевел поместье на свое имя, однако суд признал сделку ничтожной.

В ходе архивных исследований также обнаружился еще один договор о передаче поместья Франко — от 1938 года. «Недвижимость не может быть подарена дважды», — решил суд. Также суд обратил внимание, что подарок был сделан главе государства, а не Франсиско Франко персонально. В результате суд решил, что потомки Франко, в том числе шесть его внуков, не имеют прав на поместье Pazo de Meirás. Адвокаты семьи Франко могут подать апелляцию в суд провинции Ла-Корунья, уточняется в публикации El Pais.

Это не первое судебное разбирательство Испании с семьей Франко из-за поместья в Ла-Корунье. В 2008 году Испания объявила Pazo de Meirás объектом культурного значения, против чего выступала семья. Тогда было принято судебное решение, согласно которому в поместье открыли доступ для туристов (здание должно быть открыто для публики четыре дня в месяц).

Поместье Pazo de Meirás было построено в романском стиле в конце XIX века на руинах старого здания, разрушенного во время войны за независимость Испании 1808–1814 годов. Здание состоит из трех башен с крепостными зубцами на крыше. Площадь участка — 6,6 га, площадь дома — 2,1 тыс. кв. м.