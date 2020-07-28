Треть рынка аренды жилья в Барселоне — в руках крупных организаций

Почти треть всех объектов недвижимости, сдающихся в аренду в Барселоне, принадлежит крупным компаниям и организациям, в том числе городским властям. Об этом говорится в докладе института Incasol.
Всего в каталонской столице насчитывается 212 291 такой объект. При этом 69 037 принадлежат крупным игрокам (не меньше 10 объектов у каждого). Всего таких структур — 2 344.
В Барселоне 780 775 квартир, а собственников — 514 978. На каждого приходится примерно по полтора объекта.Темы: Недвижимость Барселона