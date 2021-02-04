Топ-10 городов Европы, куда потекут инвестиции в недвижимость в 2021 году

Последние новости Испании на русском языке
Недвижимость сохраняет инвестиционную привлекательность в условиях спровоцированного пандемией кризиса. И крупные международные инвесторы по-прежнему уделяют особое внимание объектам в Европе. Об этом свидетельствует исследование, проведенное консалтинговой фирмой PwC и Land Urban Institute. Но есть европейские города, куда инвесторы особенно охотно готовы вкладывать средства.
В этом году по инвестиционной привлекательности первое место занимает Берлин. Этому способствует и устоявшийся рынок офисной недвижимости, и меры, принятые правительством Германии, чтобы смягчить последствия пандемии. Лондон и Париж тоже вошли в тройку лидеров. А Мадрид оказался на восьмом месте. В целом же топ-10 выглядит следующим образом.