Страны Европы с самыми большими скидками на недвижимость

Эксперты перечислили страны Европы, где сейчас действуют самые большие скидки на недвижимость. Испания занимает одно из лидирующих мест, но сильно отстаёт от Италии, где купить жильё сейчас можно на 40% дешевле рыночной стоимости.

За Италией следует Кипр, где скидки достигают 25%. Далее идут Франция, Испания, Греция (до 15%), пишет РБК со ссылкой на данные Knight Frank. «Это либо срочные продажи от собственников, либо застройщику нужно получать денежный поток даже в период закрытия границ», — объяснила директор по зарубежной недвижимости Knight Frank Марина Шалаева.

В Италии не только предоставляются самые высокие скидки, но и находится наибольшее количество дистресс-активов — около 50% всего предложения в Европе. Еще 25% приходится на Кипр, остальные в основном сосредоточены во Франции, Греции и Испании.

До 80% таких активов в Европе приходится на жилую недвижимость, отмечают в Knight Frank. Еще 15% — это гостиницы и офисы, 5% — торговая недвижимость. Основные предложения о продаже коммерческой недвижимости представлены в Италии, скидки на эти объекты меньше, чем на жилую недвижимость, и составляют 10–15%. Шалаева ожидает появления в продаже объектов коммерческой недвижимости и в других странах. «Пока рынок еще не полностью отреагировал на ситуацию. Только после летнего сезона будет понятно, где отели продолжат работу, у каких собственников тяжелая ситуация, в каких курортных локациях можно будет найти дистресс-активы в сегменте гостиниц», — пояснила Шалаева.

По данным Knight Frank в Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии и Монако, официально заявленных дисконтов нет. Большинство собственников не готовы фиксировать скидки, но на практике получить их возможно в процессе переговоров с собственниками, отмечает Шалаева. Например, в Лондоне, несмотря на то что официально не заявляется о скидках, собственники готовы уступить 5–10%.

Сделки проходят и с российскими инвесторами, несмотря на закрытые границы. Например, на Кипре застройщики готовы увеличивать дисконты при бронировании в режиме онлайн без просмотра. По словам Шалаевой, такие сделки проходят и особенно актуальны для клиентов, которые рассматривают участие в паспортной программе для получения гражданства.

«Закрытые границы не являются препятствием для совершения сделок с недвижимым имуществом за рубежом», — отметил партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт. По его словам, покупатель может поручить заключение сделки представителю. Как правило, это делается на основании нотариально заверенного документа, а представителями выступают профессиональные агенты по недвижимости или юристы, говорит Иккерт. «Детали могут варьироваться от страны к стране, но, как правило, личное присутствие конечного приобретателя не требуется вовсе, реже — единичное, например, при государственной регистрации прав на недвижимость. Ну а получение преимуществ в виде вида на жительство или инвестиционного гражданства тоже возможно по завершении сделки без пересечения границ России путем обращения в консульство», — пояснил Иккерт.

Российские инвесторы часто заключают инвестиционные сделки через свои компании, зарегистрированные в Европейском союзе или офшорах. В этом случае личное присутствие конечного покупателя также не обязательно, заключил эксперт.

Несмотря на возможности купить недвижимость дистанционно, пандемия сократила количество сделок. Об этом можно судить, например, по данным Института статистики Турции: если в апреле-мае прошлого года россияне заключили 487 сделок по покупке жилья в этой стране, то за те же месяцы 2020-го — только 101.