Сток испанской недвижимости сокращается пугающими темпами

Только за последний год сток уменьшился на 15%, следует из данных Idealista, которые приводит телеграм-канал "Недвижимости Испании". Но есть одно исключение — Жирона, где объектов стало на 5% больше.

Больше всего количество доступных вариантов сократилось в Сарагосе — на 40%. Далее идут Овьедо и А-Корунья (-38%). В Валенсии их стало на 30% меньше. В Мадриде — на 29%. В Барселоне — на 23%.