Собственники просят побыстрее выселять арендаторов, которые не платят

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Организация, представляющая интересы собственников недвижимости в Испании, обратилась в Министерство жилья и городской повестки с просьбой сократить сроки выселения недобросовестных арендаторов.
В обращении говорится о проблемах, с которыми сталкиваются собственники, пытаясь выселить арендаторов, грубо нарушающих график платежей. Если речь идёт о малоимущих арендаторах, собственник может нести расходы, пока такой семье не выделят социальное жильё.
В этой связи от властей ждут эффективных решений по противодействию окупасам. И просят разработать механизм выплаты компенсаций пострадавшим собственникам. Теперь слово за главой министерства Исабель Родригес.
Источник: ТГ-канал Недвижимость в Испании