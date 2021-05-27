Шведы резко заинтересовались недвижимостью в Марбелье

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По данным агентства DM Properties, специализирующегося на элитном сегменте недвижимости в районе Коста-дель-Соль, число шведов, ищущих жилье в Марбелье, в этом году удвоилось.
Несмотря на то, что риелторы прогнозировали некоторый рост числа обращений после отмены ограничений, связанных с пандемией, в случае с клиентами из Швеции всплеск интереса превзошел все ожидания. В первом квартале 2021 года он в два раза превысил показатели 2020-го.
Стоит отметить, что за весь 2020 год шведы купили в Испании 2842 объекта недвижимости, а это на 24% меньше, чем годом ранее. На них пришлось всего 4% от всех совершенных иностранцами сделок.
Эксперты считают, что повышенный интерес к недвижимости на побережье Коста-дель-Соль обусловлен снижением некоторых налогов правительством Андалусии, стремительной вакцинацией населения и отменой ограничений.
В DM Properties также заметили, что шведы очень активно используют видеоэкскурсии и другие технологические альтернативы для осмотра домов, а это существенно ускоряет процесс покупки.